8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах.

Как сообщили АПА в Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры на указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.