11 июля с 19:00 до 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении Кяльбаджарского района.

Как передает # со ссылкой на Минобороны, в результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, с 21:15 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.