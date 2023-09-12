Обстреляны позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении МО.