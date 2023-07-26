ОБСЕ готова выступать «наблюдателем за перемирием» в Украине, однако ее представители полагают, что урегулирование начнется нескоро. Так РИА Новости цитирует слова генерального секретаря организации Хельги Шмид.

«Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении», — добавила Шмид. При этом генсек ОБСЕ признала, что посредничество должны запросить самы стороны-участницы конфликта.

Она также считает, что о сроках заключения мира «тяжело спекулировать», но «ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году».