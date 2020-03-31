Обращение МИД Азербайджана в связи с Днем геноцида азербайджанцев

МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

В обращении говорится: «31 марта — День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные отряды под мандатом Бакинского совета с особой жестокостью совершили в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, в результате чего десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за своей этнической и религиозной принадлежности.

Этнический армянин Степан Шаумян, назначенный руководителем большевиков Владимиром Лениным чрезвычайным комиссаром Кавказа, признавал, что в истреблении азербайджанцев участвовали 6 000 вооруженных солдат Бакинского совета и 4 000 — партии «Дашнакцютюн».

Геноцид против азербайджанцев, помимо Баку, охватил также Шамахы, Губу, Ереван, Зангезур, Карабах, Нахчыван и Карс. В течение первых пяти месяцев 1918 года только в провинции Губа было убито более 16 000 человек; в общей сложности 167 деревень были разрушены. Армяне также убивали местных евреев и лезгин, живущих в Губе. Братские могилы, обнаруженные в Губинском районе в 2007 году, являются явным свидетельством бесчеловечных актов, совершенных армянами.

Мартовские массовые убийства 1918 года были хорошо подготовленной и безжалостно осуществленной акцией радикальных националистических армян против азербайджанцев на почве расовой дискриминации и этнических чисток.

Правительство Азербайджанской Демократической Республики создало в 1918 году Чрезвычайную следственную комиссию для расследования серьезных преступлений, совершенных армянами, и приняло ряд мер для сохранения истинных фактов, раскрытых комиссией, в памяти людей и информирования мирового сообщества об этих зверствах. Чрезвычайная следственная комиссия, в состав которой вошли лучшие юристы того времени, представляющие разные национальности (русские, евреи, поляки, грузины и даже армяне), на основании доказательств возбудила уголовные дела против 194 лиц, обвиняемых в различных преступлениях против мирного населения; 24 человека в Баку и около 100 человек в Шамахы были арестованы за совершенные преступления.

Однако этот процесс был приостановлен после распада Азербайджанской Демократической Республики. Только спустя 80 лет — 26 марта 1998 года — этим ужасным событиям была дана адекватная политическая оценка Указом Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев». Подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указом 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

С конца 1980-х годов, развязав войну против Азербайджана и оккупируя его территории, Армения продолжила политику, напоминающую мартовскую резню, совершая многочисленные военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, включая резню в Ходжалы в феврале 1992 года.

Вспоминая ни в чем не повинных жертв мартовской трагедии, мы решительно осуждаем преднамеренную политику геноцида, преступлений против человечности, расовой дискриминации и этнических чисток со стороны Армении против народа Азербайджана».