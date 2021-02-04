Оборудование для разминирования доставлено из Турции в Азербайджан — ВИДЕО

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева продолжается деятельность по улучшению материально-технического обеспечения Инженерных войск Азербайджанской Армии, ускорению работы по очистке от мин, проводимой на освобожденных территориях, и усилению мер безопасности.

Как передает Министерство обороны, в рамках этой деятельности в нашу страну была доставлена часть закупленных у Турции инженерной техники и оборудования, отвечающих современным требованиям.

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий населенных пунктов, в том числе земель, пригодных для посева.