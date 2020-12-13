Обнаружен еще один симптом коронавируса

Назван еще один симптом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Gazeta.Ru. Исследования на данную тему провели ученые из Исландии.

Специалистам удалось выяснить, что у 55% пациентов с COVID-19 отмечается миалгия. Заболевшие ощущают боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

Кроме того, были названы и другие распространенные симптомы COVID-19. Среди них — головная боль (51%) и кашель (49%).

В исследовании отмечается, что пациенты с легкой формой коронавируса часто ощущают головную боль, заложенность носа и теряют обоняние.