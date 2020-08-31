Обнародованы результаты дополнительного экзамена, прошедшего 21 августа

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты дополнительного экзамена в вузы по II и III группам специальностей, прошедшего 14 августа по языку, отличному от языка, по которому абитуриенты сдавали выпускной экзамен и дополнительного экзамена (по азербайджанскому или русскому языку) в вузы по I и IV группам специальностей, прошедшему 21 августа.

Для рассмотрения обращений по результатам экзаменов, со 2 сентября 2020 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) организует онлайн-апелляционный процесс (посредством программы Zoom или по телефону). Перед тем как обратиться в Апелляционную комиссию, заявителям рекомендуется внимательно ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением карты ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также критериями оценки по каждому заданию открытого типа.

Форма электронного заявления для обращения в Апелляционную комиссию будет размещена 1-3 сентября на сайте ГЭЦ, заполнив которую заявитель проходит регистрацию. Незарегистрированные в течение указанного периода лица не смогут впоследствии подать апелляцию. В случае, если в электронном заявлении не будет указано содержание обращения, заявление не будет принято, данное обращение рассмотрено не будет. Участие учащегося важно в апелляционном обсуждении. Вместе с ним один из родителей может принять участие в обсуждении. По заявлению (обращению) учащегося может быть проведено обсуждение не более 15 минут. По истечении отведенного времени, вмешательстве постороннего человека или нарушении правил этического поведения процесс обсуждения прекращается.