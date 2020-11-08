Обнародована статистика инфицирования COVID-19 в Азербайджане

Обнародована статистика инфицирования COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает koronavirus.info, самый высокий показатель инфицирования в городе Баку — 54.4%.

В Абшероне показатель инфицирования составляет 14.1%, в центральных районах страны — 10.7%, в Гянджа-Газахской зоне — 7.0%, в Лянкяране — 4.0%, в Шеки-Загатальской зоне — 3.2%, в Губа-Хачмазской зоне — 2.9%, в Горном Ширване — 1.8%, в Верхнем Карабахе — 1.1%.

В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0.07%, среди приехавших из-за границы — 0.8%.

| 2020-11-08T10:36:12+04:00 8 ноября 2020, 12:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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