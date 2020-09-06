Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 7 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая службе-а, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-23, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

7 сентября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.