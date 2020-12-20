Объем наличных денег в экономике вырос в текущем году

Пандемия коронавируса и предчувствие наступающей девальвации взвинтили в Азербайджане спрос на наличные деньги. Впервые за последние пять лет доля наличных денежных средств достигла максимального уровня.

Косвенные данные по денежной массе показывают, что объем наличной денежной массы серьезно увеличился. А значит, деньги могут оседать в банковских кассах и под матрасами граждан. Спрос на наличные — традиционный спутник кризиса. Кроме того, люди могут просто предпочесть держать деньги поближе к себе на период самоизоляции, а кому-то они нужны вследствие падения доходов, говорят аналитики.

Так, еще в 2013-2014 гг. упомянутый показатель находился диапазоне 50-55%, однако в 2015–2019 колебался уже в пределах 22–34%, а к концу текущего года даже превысил 37%, сказал # экономист Ровшан Агаев, отметив, что доля безналичной денежной массы при этом понизилась не сильно — с 67% до 63% с начала года. «Под влиянием текущего кризиса происходит не только таяние доходов бизнеса и домохозяйств, но также переход этих средств из безналичной в наличную форму, — говорит он. – Кстати сказать, упомянутый процесс не соответствует проводимой на протяжении последних двух лет правительственной политике по «отбеливанию экономики»».

Эксперты видят две основные причины увеличения наличных в обороте: уход бизнеса в «серую» зону и желание граждан запастись наличными. Во время первой волны карантина власти фактически предписали множеству предпринимателей прекратить деятельность, при этом существенных компенсаций за это не предложили и оставили бизнес договариваться самостоятельно с арендодателями, работниками, контрагентами. Отток депозитов из-за снижения ставок также считается фактором увеличения налично-денежной массы. Финансисты сходятся во мнении, что одной из причин оттока депозитов были опасения граждан относительно устойчивости банков и национальной валюты.

Не менее в этой связи впечатляет интерес населения к иностранной валюте. Так, в октябре сего года население купило в банках 204 млн 195 тыс. долларов, что на 117 млн 944 тыс. долларов больше, чем население продало банкам. В то же время, население купило 961 тыс. 200 фунтов стерлингов, что больше проданного населением фунтов стерлингов на 559 тыс. 500. Объем евро, купленного гражданами, составил 15 млн 614 тыс., что превышает объемы проданного населением банкам евро на 11 млн 150 тыс.

В целом за 10 месяцев 2020 года население купило 3 млрд 4 млн 518 тыс. долларов (на 2 млрд 51 млн 160 тыс. долларов больше, чем продано населением), 17 млн 645 тыс фунтов стерлингов (на 7 млн 593 тыс. больше, чем продано населением), 203 млн 741 тыс. евро, что на 138 млн 272 тыс. больше, чем было продано. По словам экономиста Рашада Гасанова, текущий год также отметился оттоком банковских вкладов, что в целом было вызвано ликвидацией четырех обанкротившихся банков. «Однако компесированные населению средства не вернулись в банковскую систему», — заметил специалист. Он также отметил, что снижение объемов банковских вкладов вызвано кризисными явлениями в социально-экономическом положении страны.

Понижение банковских процентов по срочным долларовым вкладам уменьшает выгоду таких вложений, а вкладывать в национальной валюте люди опасаются из-за рисков девальвации, предпочитая оставить наличные при себе. По данным экономиста Самира Алиева, в текущем году общая сумма вкладов уменьшилась на 8,7%, что в целом привело к снижению уровня зависимости банков от депозитов. При этом доля депозитов в привлеченных ресурсах сократилась с 80% до 78,7%. Эксперты прогнозируют, что в следующем году манат может подешеветь к доллару и этот психологический фактор остается ключевым в желании граждан оставить наличные при себе.