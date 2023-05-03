Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает нанести визит в Китай в 2023 году, Вашингтон хочет восстановить линии связи с КНР на всех уровнях. Он подтвердил это в среду в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

«Да», — ответил глава американского внешнеполитического ведомства, когда у него поинтересовались, надеется ли он позднее в этом году посетить Пекин, реанимировав планы визита, который был ранее отменен в связи с выявлением в воздушном пространстве США китайских аэростатов.

«И, считаю, важно, как говорил президент [США Джо] Байден [в ходе саммита Группы двадцати] на Бали, когда встречался с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином] в конце прошлого года, чтобы мы восстановили регулярные линии связи на всех уровнях в рамках правительств [двух стран] в целом», — отметил Блинкен.