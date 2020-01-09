Объем ипотечного кредитования сократился

Вопрос доступности жилья не перестает быть актуальным. Покупка квартиры для большинства граждан – не вариант, так как необходимой для этого суммы у них нет. Единственная возможность для многих обзавестись собственными квадратными метрами – взять ипотеку.

Напомним, что процентная ставка по обычной ипотеке в Азербайджане составляет 8% годовых, а по социальной- 4%. Это выше, чем во многих развитых странах мира, но для постсоветского пространства такая цифра – неплохой показатель.

Согласно отчету Центрального банка страны, на конец ноября 2019 года банками Азербайджана выдано ипотечных кредитов на сумму 31 миллион манатов, что на полмиллиона больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend. Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками фонда, составила в ноябре 50 632 маната (в ноябре 2018 года этот показатель составил 48 704 маната), что является самым высоким показателем за все время действия в стране ипотечного фонда. Средний срок погашения кредита составил 281 месяц, не изменившись относительно показателя за ноябрь 2018 года. Среднегодовая процентная ставка — 6,44% (6,56 % годом ранее), среднемесячная выплата — 354,4 маната (344,7 маната).

Всего же за первые 11 месяцев 2019 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на 158,6 миллиона манатов, что на 34,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Как рассказал # эксперт по вопросам недвижимости Рашад Алиев, снижение в прошлом году количества выданных ипотечных кредитов связано с тем, что было привлечено меньше средств по облигациям. Он напомнил, что у ипотечного фонда в распоряжении такие финансовые источники, как средства из госбюджета, а также привлеченные за счет выпуска облигаций средства. Но в 2019 году и сумма, выделенная из госбюджета, и объем привлеченных средств за счет выпуска облигаций сократились. Изменится ли что-то в положительную сторону в этом году, будет зависеть от того, сколько средств удастся привлечь, и какую сумму выделит государство.

По его словам, при анализе ситуации уместнее сравнивать показатели за год, а не за отдельные месяцы. Р.Алиев подчеркнул, что хотя сокращение выдачи ипотечных кредитов и имеет место быть, объем отечественного ипотечного рынка довольно приличный.

Что касается процентной ставки по кредитам, то, как отметил эксперт, вычисляется средняя цифра, исходя из процентной ставки по льготным и обычным кредитам. Чем больше выделяется льготных кредитов, тем эта цифра меньше.

По словам экономиста Фуада Ализаде, экономическая ситуация в нашей стране стабильная, и сальдо платежного баланса положительное. Потому непонятно с чем связано снижение объема ипотечного кредитования. Он отметил, что этот вопрос требует изучения. Эксперт считает, что сейчас ипотечное кредитование гораздо более доступно, чем раньше. По словам Ф.Ализаде, граждане стремятся брать в ипотеку более комфортные и большие, а соответственно и более дорогие квартиры.

Экономист Натиг Джафарли говорит о том, что банки на сегодняшний день не особо заинтересованы в ипотечном кредитовании, так как оно связано с определенными рисками. Покупательная способность населения страны довольно низка. Граждане стараются брать социальную ипотеку, так как коммерческую, процентная ставка по которой составляет 16-18%, мало кто может себе позволить. «Одна из причин снижения объема ипотечного кредитования связана с тем, что объем строительства жилых домов уменьшился более чемна 35%. Особых перемен на ипотечном рынке в этом году ждать не стоит, вряд ли что-то существенно изменится»,– считает Н.Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что строительные компании и банки часто работают в тандеме. Банки заинтересованы в том, чтобы квартиры быстрее продавались, и они используют свои деньги для привлечения покупателей. Эксперта также удивило снижение числа выданных ипотечных кредитов. Он говорит о том, что социальная ипотека довольно привлекательна для населения, особенно для молодых семей, которые только встают на ноги. Но и обычная ипотека, по его мнению, доступна гражданам при наличии хорошей зарплаты. Как отмечает Н.Агаев, в 2020 году ситуация на рынке ипотечного кредитования будет по меньшей мере не хуже, чем в 2019-ом. По его словам, необходимо учитывать рост населения страны, количество молодых людей, нуждающихся в собственном жилье.