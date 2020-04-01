Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum начал процедуру банкротства, сообщает The Wall Street Journal.

Такое решение копания приняла на фоне падения мировых цен на энергоносители, а также пандемии коронавируса. Задолженность Whiting Petroleum составляет $2,2 млн.

После объявления банкротства акции компании рухнули почти в два раза — до $0,39 за ценную бумагу.

Издание отмечает, что Whiting Petroleum стал первым производителем в США, обанкротившимся из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. По сведениям газеты, у многих компаний в отрасли есть долги.

Цены на энергоносители упали после срыва сделки ОПЕК+, когда участники не смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти.