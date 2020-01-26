Обама назвал Трампа «фашистом»

Экс-лидер США Барак Обама назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа «фашистом». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документальный фильме о демократе и сопернике нынешнего американского лидера в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

Как стало известно, таким словом Обама обозвал американского лидера в телефонном разговоре с сенатором Тимом Кейном из Вирджинии во время президентских выборов 2016 года.

Уточняется, что Кейн является демократом.

Как отмечается, его фразу по поводу сегодняшнего главы США включили в данную ленту.

По словам Кейна, запечатленным на видео, Обама в ходе телефонной беседы призвал его «держать фашиста подальше от Белого дома», подразумевая под этим Трампа.(Газета.Ru)