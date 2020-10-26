Об армянском терроре, или как дальше будем жить с Россией?

По следам открытого письма гражданина Азербайджана президенту Российской Федерации

Наша жизнь уже никогда не будет прежней. Происходит некая перезагрузка, причем во всем: от самосознания нашей нации, и до нашей повседневной реальности, быта, каких-то норм поведения, которые обусловлены в первую очередь нашей безопасностью. Впрочем, не только – нашей. Победный марш азербайджанских вооруженных сил по возвращаемым из-под оккупации территориям, помимо причины для гордости, стал еще и поводом для опасений. Армянский нацизм (иного, лучшего определения идеологии превосходства одной нации над прочими наша цивилизация еще не придумала) в еще недавней истории доказал, что способен прибегать к самым страшным и бесчеловечным акциям ради своих целей. Я говорю о терроре! Том самом, который стал пугалом сытого Запада, и который плотно отождествили с Востоком, хотя, если вспомнить…

Собственно, почему я до сих пор молчал, и только сейчас решился написать что-то по поводу текущих событий? Да потому, что пока все идет так, как и дОлжно! Мы — возвращаем свои законные территории из под оккупации. В это же время на поле информационной войны сражаются грамотные добровольцы, прекрасно владеющие русским языком, активно мечут бисер, пытаясь изменить к нам отношение людей, которым до нас, по большому счету, и дела нет. Но, тем не менее, эти «добровольческие кавалеристы соцсетей» хоть как-то компенсируют низкий уровень официальной и полу-официальной журналистики (которую последние десять лет бесстыдно именовали «независимой»), доведенной до состояния гниющего трупа – спасибо бездарностям, возглавлявшим идеологическую работу, и получавшим за развал СМИ в Азербайджане награды от администрации северного соседа (запомните этот момент, пригодится для понимания всего, о чем будем говорить в дальнейшем). Министерство Иностранных Дел вдруг показало, что есть еще тестостерон в соответствующих органах. Ну и, конечно же, наш Верховный Главнокомандующий, который вообще выглядит вне всякой конкуренции по сравнению со всеми действующими лидерами пост-советского пространства… И не только пост-советского! Буду откровенен, если бы он сейчас конкурировал с такими лидерами, как Трамп или Макрон, я в кои-то веки проголосовал бы, не задумываясь, за него. Однозначно! И не только я, и поверьте, даже нашему центризбиркому не понадобилось бы ничего вытворять из своего привычного арсенала. Казалось бы, о чем тут говорить старому шуту, чей профиль – исключительный критицизм, который сейчас, будем честны, не очень уместен?

Но тут господин Чингиз Асадулла, в прошлом депутат нашего парламента, написал открытое письмо Владимиру Путину. Да-да, президенту Российской Федерации, представляете? Письмо опубликовали на президентском сайте. То бишь – дошло до адресата. Господин Асадулла, на первый взгляд, наивен. Он просит Путина остановить оголтелую анти-азербайджанскую пропаганду в российских СМИ. Апеллирует к партнерским отношениям, к традициям, и даже к личной симпатии, которая существует (ли?) между президентом нашей страны и России. А ведь любой мало-мальски разумный человек понимает, что вечерние звонари, соловьи и кисели российского еле-теле-видения не то, чтобы занимать чью-либо сторону в таком стратегическом для пост-советской геополитики вопросе, как Карабах, не стали бы без верховной санкции, да они в уборную наверняка ходят исключительно согласно регламенту, установленному самой «верхней» инстанцией. Считать, что они, злыдни эдакие, саботируют политику того, кто «Крым взад вертал», ну, не верх ли наивности? И если еще у кого-то и были сомнения («Путин не при чем, это все лобби армянское скупило все СМИ на корню!» — мнение особо ватных наших граждан), то после валдайской речи Путина никаких сомнений не оставалось. Кремлевский игрок ведет партию двумя руками, причем каждой исполняет разную мелодию. Но – сам! Так что, какой смысл в этом письме, кому это вообще нужно, и не становится ли Чингиз Асадулла в один ряд с идеалистами из числа русскоязычной интеллигенции Азербайджана, что искренне надеются донести ПРАВДУ (не нашу точку зрения, а самую что ни на есть обычную ПРАВДУ) до русского человека, который по любому «их» Петросяна будет ненавидеть с более теплыми чувствами, нежели любить всех «наших» оперно-эстрадных исполнителей вместе взятых. Не будет, и пора с этим смириться. Во всяком случае, не в ближайшие пару-тройку лет, если не больше.

Но был в письме Чингиза Асадуллы один важнейший момент, который и заставил меня высказаться сейчас. Речь идет не о России и русских. Речь идет о нас с вами. О людях. Об азербайджанцах, которым, если вы всерьез не собрались уезжать из этой страны туда, где нет границ с РФ – с Россией и русскими жить в соседстве. Чингиз муаллим очень верно подметил в своем письме, что происходящее разрушает мост, который очень долго и упорно строили поколения до нас. Мост конструктивных отношений со страной, которая вела себя по отношению к нам далеко не конструктивно, и как результат, мы все равно оказались в выигрыше, как всегда, оказывается в выигрыше тот, кто строит, а не тот, кто эксплуатирует. Владельцы строительных компаний и их клиенты что в Российской Федерации, что в Азербайджане, меня поймут. Словом, наш дзен оказался силен, мы имеем сейчас и государственность, и независимость, и сильную армию, и развивающееся национальное самосознание… словом, будучи, по утверждению некоторых, «моложе кока-колы и динозавров», ведем себя взрослее и мудрее, чем самые древние страдальцы всея планеты. Да, мы молодая нация. Азербайджанец сегодня имеет очень древние корни – куда уж древнее, нежели тюрки, евреи, албанцы, славяне, и еще множество этносов, смешавшихся в благодатном котле Южного Кавказа и выкованных этой войной в клинок одной нации, имя которой – азербайджанцы! Так быть молодым – вовсе неплохо. Уж однозначно лучше, чем старым, косным реакционером, грезящим о временах былой эрекции на мифическое величие. Назовите нас ребенком в этом паноптикуме наций – как и все дети, мы искренни в своих симпатиях, и эта искренность побеждала всегда. Даже тогда, когда нас юзали в хвост и гриву, пили черную кровь нашей земли и богатели на ней, в ответ называя нас же черномазыми, мы оставались комплиментарными к русскому народу. И только поэтому, благодаря не их, но нашей искренности, не их, но нашему дружелюбию, мы были ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ. И выиграли с этого, если смотреть с точки зрения исторической перспективы, а также учитывать, что хрен редьки не слаще, и персидский сосед на юге ни в чем не лучше русского соседа на севере. Тот, хотя бы, чтоб юзать задаром, придумал «братскую любовь». И даже иногда сам в нее верит. Тот же, что на юге… во что он верит, даже Аллаху не ведомо!

А теперь нам провоцируют пресловутый подростковый кризис. Причем, если по отношению к Армении этот кризис случился давно, и мы повзрослели, то с Россией он происходит именно сейчас. И вот тут стоит вспомнить, КАК ИМЕННО его спровоцировал армянский нацизм. Речь пойдет о терроре. Надо понимать, что тюркские воинские традиции учат принимать многое, в том числе – поражение на поле боя. Проигранную войну мы еще можем принять как некую данность. Но вот когда в твоем городе взрывают метро!.. Именно в этот момент происходит обесчеловечивание образа оппонента, из противника он превращается во врага. В этот момент ребенок взрослеет, потому что ломаются шаблоны. Я не стану перечислять все «перлы» армянского террора, что по отношению к нам, что по отношению к той же… России!

Вот тут давайте отложим в сторону тех, о ком просил Чингиз Асадулла в своем письме – государственные и так называемые «общественные» СМИ России, и взглянем на так называемые «либеральные». Будучи сам либералом, я со всей ответственностью заявляю, что эти гражданчики на полном серьезе попутали принципы либеральной экономики с банальной продажностью. Потому что сидят там люди не глупые, вполне себе образованные, и они не могут не знать про московские взрывы в восьмидесятых годах двадцатого века. Взрывы, которые в Москве были организованы именно что армянскими нацистами, и тому есть довольно документальных свидетельств. И если некий человек, гомо сапиенс, с позволения сказать, который живет в таком большом и сложном мегаполисе, как Москва, растит там своих детей, которые в этом мегаполисе ходят в школу, гуляют в парках, ездят в метро… Если такой человек, зная о том, что вот та вот сторона конфликта ради своей идеи-фикс может взорвать метро, в котором ездит его ребенок, а за другой стороной такого дерьма не водилось отродясь… Значит там не либерал сидит, а торгаш. Торгаш оружием, в которое он превратил свое слово, свое СМИ. Торгашу, какой бы он умный и грамотный не был, нет нужды задаваться вопросами о причинно-следственных связях. Торгаш, продавший свою точку зрения, не будет задаваться простейшими вопросами вроде как «А с кем вообще подписывал Цицианов, присоединяя ханства Южного Кавказа к Российской Империи, договора, и почему там чего-то ни одного армянского царя в помине не значится, сплошь басурманские ханы?». Несмотря на наличие всей исторической документации, свидетельств в их же, российских, архивах (история-то относительно недавняя, не до Карамзина, чай, писалось, всяко доверия побольше!), мнение комика о динозаврах засчитывается аргументом весомее научных материалов, которые вполне себе доступны. Вот этих вот, значит, тупо – купили!

И вот все они, еще вчера по украинскому и белорусскому кейсам стоявшие по разные стороны баррикад, про-властные, отрабатывающие госзаказ, и «типа либеральные» (а на деле просто – торгашеские) СМИ, вдруг совместно, дружно, чуть ли не в унисон занимают позицию про-армянского нацизма, и ломают тот самый мост, о котором писал Чингиз муаллим. Мост комплиментарного отношения азербайджанцев — к России. И тут надо понимать, что, если у них получится – проиграют не только они. Потому что от соседства с Россией мы никуда не сбежим. Это данность, с которой надо научиться работать. И Чингиз Асадулла прав, поднимая вопрос, несмотря на всю наивность подхода, потому что сохранить добрососедские отношения нужно не только им, но и нам. Это очень сложно, когда один из соседей все время «себе на уме». Но когда и второй при этом станет испытывать открытую неприязнь… Ничем хорошим это обернуться не может. Мы потеряем свою «фишку», тот самый дзен, который помог нам самим стать сильнее за период отношений с объективно более сильным соседом.

Как мы решим этот вопрос, я пока не знаю. Понимаю только, что одной любви к русской литературе, памяти к общей для нас всех Великой Победы, и фильмам Данелии и Гайдая, к сожалению, может оказаться недостаточно. А тогда армянский террор взорвет и разнесет окончательно в хлам тот мост, который построили до нас. И заплатили за это огромную цену – не только выкачанной из наших недр нефтью, но жизнями нашей репрессированной интеллигенции, жизнями солдат, погибших на фронтах войны с другим нацизмом, который, как выясняется сегодня, ничуть не больше, чем нацизм армянский. Этот мост строили люди, которые любили Азербайджан поболее многих ура-патриотов, и любовь эту доказали своей жизнью, талантами, поступками, такие как Узеир Гаджибеков и Кара Караев, Ази Асланов и Мехти Гусейнзаде, Самед Вургун и Исмаил Шихлы. Армянский террор может уничтожить труд их жизни. Армянский террор победит, если этого моста не станет, и сопротивляться этой победе должен каждый азербайджанец, способный видеть чуть дальше собственного носа. Каждый, кто понимает, что нашим народам все-равно – быть соседями. И если мы хотим оставить нашим детям мир в лучшем виде, чем застали его сами, а другого смысла в этой жизни попросту нет, то мост этот придется сейчас беречь и чинить нам. С нашей стороны. Потому что с той стороны пока только – разрушение.

P.S. Для полноты картины привожу ссылку на сайт президента РФ с опубликованным письмом гражданина Азербайджана Чингиза Асадуллы https://xn—-7sbfjuabsmnuk2alcd.xn--p1ai/otkrytoe-pismo-10/. Возможно, наивным из-за веры автора в лучшее. Но любая вера сильна именно своей наивностью. Ведь считали же когда-то наивными тех, кто верил, что еще при нашей жизни мы увидим, как возвращаются земли из-под оккупации. Считали наивными тех, кто считал, что это случится при этой власти. Наивные оказались правы. Пусть они окажутся правыми – и на этот раз.