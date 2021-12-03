Объединенные Арабские Эмираты закупят 80 французских истребителей типа Rafale. Как сообщили в пятницу, 3 декабря, в Елисейском дворце, контракт арабского государства с французской фирмой-производителем Dassault Aviation был подписан в Дубае в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, совершающего двухдневный официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию. Сделка стала крупнейшим по объему иностранным контрактом по военным самолетам этого производителя, указывает агентство Reuters.

Кроме того, европейский авиаконцерн Airbus поставит в ОАЭ 12 многоцелевых военных вертолетов типа Caracal. Общая сумма сделки не афишируется, однако, по данным различных информационных агентств, она может составить 16 — 17 млрд евро.

По информации Елисейского дворца, также достигнуты договоренности об инвестициях арабского государства во французскую промышленность в космической сфере, в транспорт и возобновляемую энергетику. Как заявил официальный представитель французских властей, на которого ссылается агентство Reuters, сделка с Объединенными Арабскими Эмиратами поможет сохранить во Франции тысячи рабочих мест.