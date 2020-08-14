ОАЭ и Израиль подпишут соглашение в Белом доме

Подписание соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений пройдет в Белом доме, ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и, возможно, наследного принца Абу-Даби. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Я думаю, что у нас будет официальная церемония подписания в Белом доме, и мы посмотрим, кто приедет из других стран, но я ожидаю, что премьер-министр Нетаньяху будет присутствовать, а также либо наследный принц [Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян], либо кто-то из других принцев, вероятно, будет здесь, в Вашингтоне», — сказал он.

«Я думаю, что президент [США Дональд Трамп] очень хотел бы принять их в Белом доме, и я думаю, что это мероприятие состоится у нас в не столь отдаленном будущем», — добавил О’Брайен.