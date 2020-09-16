ОАЭ и Бахрейн готовы открыть базы для Израиля — Рухани

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн готовятся открыть свои военные базы для нужд Израиля, заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам заседания Кабмина ИРИ в Тегеране, передает Анадолу.

По его словам, ответственность за вероятно негативные последствия нового витка напряженности в регионе несут страны, нормализовавшие отношения с Тель-Авивом вопреки интересам Палестины.

Президент ИРИ привлек внимание к неудачным попыткам Вашингтона восстановить режим санкций ООН в отношении Тегерана.

Рухани напомнил о недавнем обещании госсекретаря США Майка Помпео восстановить эмбарго в отношении Ирана уже с воскресенья. «Это заявление оказалось пустым. Лишь две-три страны в мире следуют указке Вашингтона. Это сионистский режим (Израиль) и одна-две небольшие страны», — сказал президент ИРИ.

Рухани напомнил, что против позиции США выступили даже европейские страны, участвующие в ядерной сделке с Тегераном, что стало победой «иранского народа» .