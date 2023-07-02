Обнародована фактическая погода.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 10:00 2 июля, дождливая погода наблюдалась в стране до вечера 1 июля.

Ночью и утром 2 июля было преимущественно без осадков.

В Гобустане выпало до 10 мм, в Астаре – до 8 мм, в Грызе – до 6 мм, в Лерике, Агдаме, Сабирабаде, Джафархане, Шамахы, Огузе, Габале, Исмаиллы, Губе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Нефтчале, Лянкяране, Билясуваре – до 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1 мм осадков.

В Грызе, Шахдаге, Билясуваре, Сальяне, Лерике наблюдался туман.

1 июля температура воздуха в Баку была на 2° ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 28° тепла, в Нахчыванской АР – 35°, в горных районах – 21°, в низменных районах – 31° тепла.

02-04 июля в стране ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями и составит в Баку и на Абшеронском полуострове 29-34°, в Нахчыванской АР и низменных районах – 31-36°, в горных районах – 17-22° тепла.