В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июня ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, прогнозируется погода без осадков, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Утром в пригородах столицы возможны кратковременные осадки, ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24, днем ​​- 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью установится на отметке 70-75, днем — 45-55%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в частности, в горных и предгорных районах интенсивного характера, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром местами прогнозируется туман, восточный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем ​​31-36 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем — ​​15-20 градусов тепла.