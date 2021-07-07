О важности отделения мух от котлет сказано и написано немало. Но, все равно появляются новые обстоятельства, вынуждающие повторять эту очевидную мысль. Так произошло и на сей раз, после того как на днях председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Парламентская ассамблея (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует учредить институт государств-партнëров, которые получат в ПА ОДКБ право совещательного голоса.

В настоящее время в ПА ОДКБ, помимо членов военного блока (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), есть только страны-наблюдатели (Афганистан, Сербия). «Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнëрства. Они получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений», — сказал Вячеслав Володин на заседании Совета организации.

По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы ассамблеи, еë открытости. «Тем более, что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнëров в ОДКБ даëт дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе», — считает российский политик.

Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для «более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки» на международных площадках. В общем, до этого момента все было вполне привычно, в духе озвучивания общих фраз, призывов, надежд. Но в том — то и дело, что в разговоре с журналистами ранее в четверг глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что интерес к новому формату проявляют многие страны, но назвал лишь две из них — Азербайджан и Пакистан.

«Как правило, об этом не принято рассказывать. Например, тот же Пакистан давно хотел быть и в качестве наблюдателя, и теперь, может быть, в качестве партнëра (ПА ОДКБ)», — сообщил он, уточнив, что набор прав наблюдателей и партнëров будет различаться.

Не буду ничего комментировать по поводу Пакистана, но касательно Азербайджана господин Калашников явно перегнул. Мне даже неудобно напоминать ему о том, что позицию официального Баку должен озвучивать вовсе не глава думского комитета по делам СНГ. Когда, что и как делать наша страна решает сама, без советников.

Кроме того странно, что господин Калашников не понимает, что Азербайджан не будет состоять в военных организациях, членом которых является Армения. Да, в Армении сейчас есть большое недовольство ОДКБ, звучат даже призывы о выходе РА из Организации. Но, реальных шагов в этом направлении не делается. И вряд ли будет сделано. Потому, что самостоятельно обеспечивать собственную безопасность Армения не в состоянии. У нее нет даже возможностей своими силами охранять армяно-турецкую и армяно-иранскую границу. Все это делается россиянами.

Так что, тут, как говорится, выстрел пролетел мимо. Тем более, что Азербайджан и без того имеет прекрасные отношения со всеми странами-членами ОДКБ, кроме Армении. Именно поэтому армянской стороне не удалось вовлечь их не в четырехдневную апрельскую войну 2016 года, не в 44-дневную Отечественную войну. Наконец, генсек ОДКБ Станислав Зась на днях заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

В Армении до сих пор истерично комментируют это его заявление. На этом фоне возникает простой и очевидный вопрос — зачем Азербайджану что-то менять, обретать какой-то статус партнера ОДКБ? Тем более, что наша страна входит в Движение неприсоединения и не состоит, и не будет состоять в каких-то военных блоках. Азербайджан является сторонником развития двусторонних отношений. Как, например, с Турцией. Военное сотрудничество с которой позволяет нам усиливать свою армию, не входя в НАТО, но переняв все лучшее у второй по силе армии Альянса. Все это очевидные вещи. И потому, заявление Калашникова так и останется пустым сотрясанием воздуха или несбывшимися надеждами отдельно взятого российского политика, которому нужно отделять мух от котлет. Впрочем, далеко не только ему.