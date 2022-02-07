Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя «Общероссийского офицерского собрания», выпустил обращение против войны России с Украиной, сообщает Радио Свобода. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

По мнению Ивашова, «ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой». Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы «не являются в данный момент критическими». «Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют», – пишет Ивашов.

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. «Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти», – пишет Ивашов. Он также отмечает, что подавляющее большинство государств мира не признаёт аннексированный Крым и Севастополь российскими, что «убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней».

По мнению генерала, применение военной силы против Украины «во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами». Ивашов также опасается вступления в конфликт стран НАТО, в частности Турции. «Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно, будет лишена статуса независимого государства», – полагает генерал. Он считает, что Россия «провоцирует напряжённость на грани войны», чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту «отказаться от преступной политики провоцирования войны».

Это весьма показательное выступление, если учесть, что такая известная публичная фигура как генерал Ивашов, на протяжении последних десятилетий неизменно выступал с весьма жестких пропутинских позиций во время всяческих телевизионных ток-шоу, где присутствовал в качестве военного эксперта. Это всегда был яркий представитель партии «ястребов». Тем более поразительно, что именно такой человек выступает сегодня против позиции «царя». Чем это может быть вызвано? О чем этот сигнал Путину?

На эти вопросы # согласились ответить известные российские эксперты.

Алексей Романов, журналист, блогер:

— Леонид Ивашов – яркий представитель идейного движения, которое в России принято называть национально-патриотическим.

В разное время национал-патриоты по-разному относились к деятельности российской власти – жестко критиковали при Ельцине, горячо поддерживали при раннем Путине. Позднее эта поддержка неуклонно ослабевала. На несколько лет этот процесс притормозился после захвата (в терминологии Ивашова — возвращения) Крыма. Но в последние два-три года российская власть со всей очевидностью потеряла и этого союзника тоже.

Националисты в России критикуют Путина за пренебрежение проблемами русского большинства, крайние государственники упрекают его в том, что интересам страны он предпочитает интересы своего окружения.

Однако и эти аргументы, и сам факт недовольства национал-патриотов путинским режимом до сих пор в либеральной среде были известны мало. Националисты и государственники в России давно разочарованы в Путине, но либералы об этом просто не знают. И думаю, именно поэтому обращение Ивашова вызвало такой общественный интерес.

Тем не менее, обращение Ивашова можно считать еще важной точкой фиксации некоего глубокого сдвига внутри российского общества.

Если до 2016 года в России существовало бесспорное пропутинское большинство, то примерно с осени 2020 сложилось большинство антипутинское.

И если прежде противники путинского режима почти исключительно принадлежали либеральному лагерю, то сегодня против Путина так или иначе выступают представители самых разных идеологий.

Владислав Иноземцев, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Это действительно очень симптоматичное и важное заявление. На него, к сожалению, практически не обратили внимания в России, но оно свидетельствует опять-таки не столько о каких-то фундаментальных переменах в настроениях российских военных, сколько о поколенческом разрыве, скажем так. Дело в том, что Ивашов, которому сейчас 77-78 лет, заканчивал военное училище в начале 60-х, служил в Чехословакии, прошел в общем-то все линии карьерной лестницы в советской армии, и в этом отношении это человек, который, безусловно, придерживается имперских взглядов, безусловно, сожалеет о распаде СССР, о том, что Россия не является великой державой, какой она была раньше. Но в то же время он реалист. Советские военные, при всех их недостатках и плюсах, понимали, что такое война, что это всегда хуже, чем мир. Многие из них видели ужасы войны, видели проблемы, которые возникали в связи с этим, и поэтому они, безусловно, более осторожны, чем то поколение российских военных, которое никогда войны не видело. Министр обороны РФ вообще в армии не служил и не имеет к ней никакого отношения. Многие люди в правительстве тоже видели войну только в компьютерных играх.

Поэтому мне кажется, позиция Ивашова — это не знак, что офицерство или генералитет не поддерживает Путина, а просто подтверждение того, что между молодым и более старшим поколением военных имеется очень сильный ценностный разрыв, и даже в большей мере разрыв в понимании действительности. То есть, мы видим взгляд рационального военного на действия нерациональных военных. Это максимум того, что я могу сказать, потому что на самом деле это обращение последствий, конечно, иметь не будет, относиться к нему слишком серьезно не нужно, но знак это весьма показательный. То есть в современной военной элите России все-таки большинство имеют и тон задают люди, которые плохо понимают в реальной военной обстановке и в том, что Россия может себе позволить, а что нет.