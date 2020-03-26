О чем договорились страны G20?

26 марта состоялся первый в истории саммит G20 в формате видео-конференции. Его участники договорились вложить $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает Газета.Ру.

Кроме того, лидеры G20 пришли к соглашению о выделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средств для борьбы с заболеванием. Полномочия организации также должны быть расширены.

В итоговом заявлении сообщается о приверженности участников G20 «спасению жизней людей, защите их доходов и рабочих мест, сохранению финансовой стабильности». Для этого страны готовы «выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса».

Помимо этого, лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной и стабильной международной торговли в условиях сложившегося кризиса.

«Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми», — говорится в заявлении.

Результатом саммита также стала договоренность о совместных усилиях для борьбы с пандемией вместе с ВОЗ, ООН и Международным валютным фондом. Участники G20 просят МВФ и Всемирный банк информировать об экономических последствиях пандемии, а Международную организацию труда и ОЭСР следить за тем, как коронавирус влияет на занятость населения в мире.

Саммит «двадцатки» изначально должен был пройти в Саудовской Аравии в ноября. Однако ситуация, возникшая в мире в связи с пандемией коронавируса, создала острую потребность в плотной коммуникации мировых лидеров.

По последним данным, в мире зафиксировано 499 230 случаев инфицирования. Во многих странах введены жесткие карантинные меры, что неблагоприятно влияет на экономику. Это, в свою очередь, создает запрос на скоординированный ответ стран.

Остается неразрешенным и вопрос предоставления помощи государствам, в которых ситуация с коронавирусом достигла пика — это Италия и Иран, которые не справляются своими силами с пандемией.

Председательствовал на саммите король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд. Открывая заседание, он выразил надежду на то, что странам удастся сплотиться перед главной на сегодняшний день проблемой. В частности, Салман указал, что усилия, направленные на поиски вакцины, должны быть расширены. Король Саудовской Аравии также уверен, что экстренный саммит G20 должен создать почву для восстановления доверия к мировой экономике.

«Большая двадцатка» в состоянии сообща преодолеть кризис, поскольку пандемия вставляет палки в колеса мирового развития и глобального роста, — отметил Салман. — Наша обязанность заключается также в оказании помощи развивающимся странам и улучшении их инфраструктуры для преодоления нынешнего кризиса».

В целом, заявления всех лидеров касались необходимости координации и разработки мер по минимизации урона мировой экономике.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил также с инициативой снять запреты на пересечение границ для «значимых» в борьбе с пандемией людей, таких как ученые, медицинские работники и деятели бизнеса. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к отмене налоговых пошлин и обеспечению свободного товарообмена для содействия глобальной экономике.

«Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики, — считает китайский лидер. — Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек».

Председатель КНР также добавил, что Пекин приложит максимальные усилия для поставок на международный рынок лекарственного сырья, предметов первой необходимости, противоэпидемических средств.

Как и ожидалось, была поднята тема пересмотра санкционной политики. Президент России Владимир Путин призвал отменить санкционный режим в отношении тех стран, в которых сохраняется кризисная ситуация. По мнению российского лидера, пандемия может привести к более серьезным последствиям, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — подчеркнул Путин.

Такая ситуация возникла, например, в Иране. Руководство этой страны заявляло, что из-за санкционного режима США Тегеран не может получить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование. Вашингтон же ответил, что гуманитарная помощь не является объектом санкций.