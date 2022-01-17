В своем глазу бревна не видеть, в чужом соломинку узрев — давняя забава российских политиков разного уровня. Они традиционно занимаются примитивной манипуляцией, выставляя в конечном счете в смешном виде самих себя. Такой «маневр» давеча осуществил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, который «собаку съел» на осуждении Запада.

На сей раз, впрочем, Пушков всего лишь комментировал статистику, приведенную молдавским экономистом Института социальных инициатив Viitorul Вячеславом Ионицэ, о том, что половина из 222,6 тыс. молодых людей покинут республику к 2025 году. Не знаю, по какой причине это может произойти, да и произойдет ли в конечном итоге. Делать прогнозы на три года вперед в наше сложное время очень рискованное дело.

При этом, уж точно не России и ее политикам рассуждать на тему сокращающегося населения. Но Пушков не был бы Пушковым, если бы не попытался и тут найти повод для гордости и радости. «Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда его активной части за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдова. В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года», — написал он.

Как видим, Пушков снова принялся извращать суть проблемы. Да, в Украине сокращается население. Но процесс этот, увы, начался до 2014 года. Никто точно не скажет, каково нынешнее количество населения этой страны, ибо переписи тут не было очень давно. Но 30 лет назад, в 1992 году, в Украине проживало около 52 миллионов человек. Сейчас же эта цифра, по разным оценкам, едва превышает отметку в 41 миллион человек.

Действительно, потеря свыше 11 миллионов человек — огромная трагедия. Но России ли рассуждать на эту тему? Уверен, что нет. Потому, что именно она с момента развала СССР делала и продолжает делать все для того, чтобы в Украине, Молдове и во многих иных странах бывшего Союза появились проблемы, разгребая которые государства тратят время, ресурсы, людей.

Кстати, Пушков «упустил из виду», что население «форпоста России на Кавказе» также стремительно сокращается. Тридцать лет назад, в 1992 году, численность населения Армении составляла 3 633 300. Сейчас же в РА, по официальным данным, проживает менее трех миллионов человек. По неофициальным же данным — едва ли два миллиона человек. И тенденция к дальнейшему сокращению, даже по оценкам армянских экспертов, имеется.

Но, вернемся к Пушкову. Вынужден ему напомнить, что по оценке Росстата, численность постоянного населения России на 1 августа 2021 года составила 145,8 млн человек, сократившись с начала года на 351,5 тыс. человек. По данным Росстата, естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) в России за 9 месяцев 2021 года достигла 675,4 тыс. человек — на 71,6 % больше, чем за тот же период 2020 года (минус 346,9 тыс. человек). В правительстве РФ рассчитывали, что за весь 2021 год естественная убыль составит 522 тыс., по данным сентябрьской версии единого плана по достижению национальных целей развития. Но рассчитывали и получили в итоге — две большие разницы. В итоге, население РФ сокращается очень стремительно. К примеру, тридцать лет назад, в 1992 году, численность населения России составляла 148 514 692 человек. То есть, уже имеет место сокращение почти на три миллиона человек по сравнению с нынешней цифрой.

А ведь тут нужно учесть, что россиянами в результате аннексии Крыма у Украины, стало свыше двух миллионов человек. В Крыму, в рамках контролируемой Россией территории, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения составила 2 411 570 постоянных жителей, в том числе в Республике Крым — 1 901 578 постоянных жителей, в Севастополе — 509 992 постоянных жителей.

Приплюсовав данные цифры, мы получим картину, при которой население РФ за 30 лет сократилось на 5 с лишним миллионов человек. При этом, около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, то есть нищенствуют. Все это наглядно доказывает не только то, что РФ давно уже перестала быть местом комфортного проживания для самих россиян. И, стало быть, Пушкову и прочим российским политикам лучше было бы заняться решением проблем своей страны, а не спекулировать на проблемах иных государств.