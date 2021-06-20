Из года в год в республике растет объем строительных работ по всему спектру. Рост объемов работ, естественно, приводит к росту потребляемого бетона, железобетона, асфальтобетона, плит покрытия, бордюров и т.п. Как известно, основным заполнителем для изготовления вышеназванных смесей и конструкций является щебень и песок, в связи с чем из года в год растет добыча и переработка сырья, в основном гравийно-песчаной массы.

На сегодняшний день в Азербайджане практически единственным и естественным источником добычи гравийной массы являются поймы действующих малых рек. Хотя в отдельных районах очень редко карьеры закладываются на старых поймах рек и это обстоятельство приводит к исключению из оборота пастбищных угодий. Так вот, сегодня на всех малых реках республики, где имеются нерудные материалы (гравий, песок), у нас заложены пойменные карьеры. Гравийно-песчаные карьеры иногда закладываются в поймах рек настолько часто, что практически в этих реках не остается свободного пространства. Добытая из поймы гравийно-песчаная масса по принятой технологии подвергается мытью: из него вымываются содержащиеся органические вещества и илистые материалы, и далее путем опять же промывания отделяется гравийная масса от песка. После данной обработки гравийная масса подвергается сортировке по величине гранул, из которых крупные гранулы идут на дробление — получение щебня, мелкие используются как заполнитель. Необходимо отметить, что в строительстве около 90-95 % используется щебень, полученный из гравия.

Что собой представляет гравий, полученный практически из всех рек Азербайджана? Этот материал имеет марку по прочности в пределах 200-500 кг/см2, характеризует механическую прочность щебня, и оно определяется путем дробления гравия в цилиндре. Кроме указанного для щебня, применяемого в дорожном строительстве, производится испытание его на истираемость.

В целом, наличие в поймах рек гравийно-песчаной массы является очень благоприятным условием, так как не приходится производить трудоемких работ для получения заполнителя для бетона и для других строительных работ. Есть много стран, на территории которых отсутствует гравийно-песчанная масса в реках, и они подчас вынуждены покупать и завозить щебень из других государств.

Однако, наличие практически во всех реках Азербайджана нерудных материалов привело к большим проблемам как в вопросах экологии и охраны окружающей среды, так и в качестве самого строительства. Дело в том, что хаотическое и бессистемное изъятие ежегодно миллионов кубометров гравийно-песчаной массы из пойм рек привело к катастрофическим явлениям.

Так, на реках, подвергающихся варварскому отбору песчано-гравийных материалов, практически перестала водиться не только рыба, раки и другая живность, в них пропали даже лягушки, берега этих рек ползут, а периодически проходящие паводки на оголенных участках рек образуют глубокие промоины глубиной в несколько метров.

На этих реках опоры мостов, руслорегулирующие и берегозащитные сооружения разрушаются, трубопроводы, дюкера и барражи подвергаются угрозе разрушения. Берега рек на участках карьеров теряют четкость очертаний. Интенсивный отбор гравийной массы в некоторых регионах республики в последние годы приводит к оползням околоречных возвышенностей и, даже, сползанию гор, что в дальнейшем чревато серьезными катаклизмами.

Хотя действующее законодательство и требует у хозяев карьеров проведения всевозможных охранных мероприятии для предотвращения эрозий, однако жажда наживы, отсутствие контроля и наказания в этой части не дает реальных положительных результатов.

Как указывалось выше, материал — щебень, полученный из гравия речных пойм, является «слабым» материалом, особенно для строительства автомобильных дорог. Применение щебня марки 200-500 кг/см2 при изготовлении асфальтобетона и укладки его в верхнюю часть дорожной одежды подвергается интенсивному истиранию под колесами автотранспорта и, если периодически не проводить работы по восстановлению слоя износа, дорожная одежда резко деформирует и разрушается.

Выходом из сложившегося положения может быть, как в развитых странах мира, запрещение добычи гравийной массы из пойм малых рек и переход на добычу и переработку горных скальных пород. Тем более в Азербайджане имеются горные породы, годные для изготовления щебня и песка: гранит, базальт, диабаз, габбро и т.д.

Эти материалы имеют прочность 1000-1400 кг/см2 и могут успешно быть использованы в строительстве. В этих целях на территории республики, по моему мнению, необходимо заложить 3-4 централизованных горных карьеров по добыче и переработке нерудного материала. Учитывая, что основная масса строительства ведется в городе Баку, один или два карьера, в зависимости от наличия материалов, разместить максимально близко к столице, а остальные разбросать по всей территории республики.

Организация карьеров скальных пород требует значительных капиталовложений. Для этого необходимо в республике создать специализированную организацию по производству взрывных работ, приобрести современное дробильно-сортировочное оборудование, организовать лаборатории по контролю качества материалов, построить железнодорожные пристанционные площадки, железнодорожные тупики, приобрести думпкарные вагоны, электровозы, тепловозы и т.д.

К данному предложению республика рано или поздно, но обязательно должна прийти, иначе малые реки на нашей территории превратятся в мертвые реки, возрастут оползневые явления, возрастет интенсивное разрушение мостов и других сооружений на реках, и Республика будет вынуждена из года в год в всевозрастающем объеме выделять инвестиции на производство работ по руслорегулированию малых рек.

Послесловие: Переход от пойменной добычи нерудных материалов на получение щебня из горно-скальных пород будет иметь эпохальное значение. Хотя стоимость 1 м3 щебня из скалы будет значительно дороже 1 м3 щебня из поймы, однако параллельно мы окажем республике колоссальную услугу в области экологии и охраны окружающей среды. Мы оживим наши реки, расширим процесс разведения рыб, избавим государство от ежегодных инвестиций в руслорегулирование, избавим море и реки от замутнения, сохраним для потомства нашу природу. А для строителей этот переход приведет к резкому улучшению качества используемого материала и долговечности сооружении.

Паралелно с этим надо отметить, что строительный бум в Баку и в др. больших городах прошел, поэтому переход на новые материалы из горных пород можно осуществить, при желании, за 3-4 года. При этом, необходимо в срочном порядке закрыть все речные карьеры на северных реках: Вел-велечай, Гил-гил-чай, Гудиал-чай, Джагаджук чай, Кара-чай и.т.д., а также на южных реках: Ленкорань-чай, Виляж чай, Астара-чай и.т.д. В связи с прекрашением добычи из южных и северных рек гравийно-песчаной массы на 4-5 лет разрешить и организовать добычу из рек, расположенных в Шеки–Закатальской зоне: Катех-чай, Курмух-чай, Кара-чай, Киш-чай, Шин-чай, Тала-чай, Балакан-чай и на их притоках. Благо, в этой зоне имеется железная дорога, и переброска добытых материалов по стоимости будет в допустимых пределах.

Чтобы не поменять «шило не мыло», добыча из этих рек должна быть категорически запрещена по истечении 4-5 лет, и исполнительную власть в этих районах следует лишить права на выдачу отвода на пойменных территорий под карьеры.

Специально для # Маир Алекперов, бывший заместитель министра автодорог Азерб. ССР