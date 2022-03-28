Случилось невообразимое. Еще месяц назад мы не могли и мечтать о том тоне, который задает официальный Баку в своих заявлениях относительно ситуации в подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, и какие выражения использует наше Министерство обороны, комментируя заявления официальных структур России, в частности Министерства обороны Российской Федерации.

Вероломное нападение России на соседнюю страну, неожиданная для всего мира самоотверженная и героическая борьба украинской армии и всего украинского народа против агрессора, развенчание в считанные дни мифа о второй сильнейшей армии в мире, большие потери российской армии в Украине как в живой силе, так и ее боевой техники, небывалая поддержка мировой общественностью справедливого сопротивления Украины оккупационным силам, сформировали новую реальность. Оказалось, что можно противостоять не только мягкой силе экспансионистской российской политики, но и ее военной машине.

Впервые Минобороны Азербайджана выступило с конкретными претензиями к России относительно несоблюдения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В ответ на заявление Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 года, в котором прозвучали обвинения в адрес Азербайджана о нарушении положения Трехстороннего заявления 24 — 25 марта с «заходом» в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и «нанесением четырех ударов беспилотным летательным аппаратом типа «Bayraktar-TB 2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта ФУРУХ», Минобороны Азербайджана указало, что российская сторона до сих пор не выполнила пункт 4 данного заявления и не осуществила «полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана», а потому «нарушителем положений Заявления является именно Армения, а не Азербайджан». В связи с чем оборонное ведомство нашей страны потребовало от Минобороны РФ обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана. Более того, не использовать словосочетание «Нагорный Карабах» и правильно указывать названия территорий Азербайджана, то есть называть этот регион Азербайджана Карабахской экономической зоной, как того требует подписанный президентом страны указ от 7 июля 2021 года.

Требования вполне обоснованные, и даже запоздалые. На всем протяжении пребывания так называемой миротворческой миссии РФ на территории карабахского региона Азербайджана российская сторона всеми своими действиями всячески демонстрировала абсолютное право на управление этими землями, установила там российский протекторат со всеми атрибутами государственной власти. К сожалению, чтобы лишний раз не раздражать Москву, нам приходилось в ожидании истечения 5-летнего срока их пребывания согласно Трехстороннему заявлению терпеть все выходки миФотворцев на наших территориях.

Но крах военной мощи имперской России в Украине дает все основания считать, что непобедимость российской армии оказалась настоящим фейком, и сейчас сложилась весьма благоприятная ситуация для установления контроля республик постсоветского пространства над всеми утраченными территориями – в Карабахе, Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье. Причем на совершенно законных основаниях. Тем более, что из этих оккупированных регионов Россия перебрасывает свои войска на украинский фронт.

В подтверждение такого развития событий сегодня 28 марта министр обороны Закир Гасанов провел служебное совещание с участием заместителей министра, командующих родами войск и начальниками главных управлений с привлечением командиров воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и дал конкретные поручения о поддержании боевой готовности воинских подразделений применить современное оружие, технику и иные боевые средства. Ранее Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России с призывом вывести войска из Приднестровья, Грузия же пока избегает резких движений.

Тот факт, что в мире происходят кардинальные тектонические сдвиги после вторжения России в Украину и ее последствий, ни у кого не вызывает сомнений. Новое форматирование геополитической карты мира после окончания конфликта тоже очевидно. Вот уже и Япония вспомнила про Курильские острова, перешедшие к СССР по итогам Второй мировой войны, Польша про Калининград, Китай давно поглядывает на Дальний Восток, а талибы заглядываются на Таджикистан. Мы же, оставаясь приверженными положениям Трехстороннего заявления, всего лишь требуем выполнения всех его пунктов без исключения, в том числе, чтобы Россия помнила о названии своей миссии – МИРОТВОРЧЕСКОЙ, и ничего более. Открывать «второй фронт» для России, как то утверждают многие прокремлевские СМИ, Азербайджан не намерен, но и закрывать глаза на присутствие на своей территории вооруженных сил проигравшей в 44-дневной войне стороны не станет. Нам нужна лишь демилитаризации Карабаха и выполнение миротворцами своих прямых обязательств.