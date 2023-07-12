Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Об этом Н.Куртулмуш написал в своем аккаунте в Twitter.

«Состоялась встреча со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой сначала один на один, затем — с участием делегаций двух стран.

На встречах были обсуждены отношения между Азербайджаном и Турцией, региональные события. Было выражено взаимное удовлетворение уровнем контактов и сотрудничества между парламентами двух стран», — говорится в публикации.