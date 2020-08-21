НСТР распространил заявление в связи с ситуацией вокруг «Lider TV»

Национальный совет по телевидению и радио (НСТР) распространил заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится: «На некоторых информационных сайтах распространена информация о том, что канал «Lider TV» прекратил кабельное вещание и вместо него в пакет кабельных операторов будет включен канал «APA TV».

Национальный совет по телевидению и радио заявляет о том, что так как нет резолюции о вступлении в законную силу решения суда об объявлении банкротом ООО «Lider TV и Radio-Azərbaycan», лицензия канала «Lider TV» остается в силе и канал продолжает работу. Вещание «Lider TV» как и всех общереспубликанских каналов, осуществляющих открытое наземное вещание, осуществляется посредством всех кабельных операторов. Информация о прекращении вещания этого канала по кабельным сетям без решения НСТР и вещании вместо этого канала таких интернет-телеканалов, как «APA TV» или «Baku TV» не соответствует действительности.

Следует отметить, что вещание в пакетах кабельных операторов таких интернет-телеканалов как «APA TV» и «Baku TV» запрещено, поскольку они не в наземном открытом вещании.

Редакторов информационных сайтов просим, прежде чем делиться такой информацией, получать точную информацию от являющегося регулирующим органом в области телевидения и радиовещания Национального совета по телевидению и радиовещанию».