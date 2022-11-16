Неправительственные организации, функционирующие в Азербайджане, направили обращение специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамба в связи с привлечением Арменией несовершеннолетних лиц к военным операциям, воспитанием их в духе азербайджанофобии.

Как сообщает #, в обращении выражен протест на привлечение Арменией детей к военным операциям во Второй Карабахской войне, а также к военным учениям со стороны военных организаций “VOMA”, “POGA” və “Mets Tiqran”.

В обращении подчеркивается, что открытое привлечение Арменией детей к военным учениям показывает, что захватническое государство, прививая ненависть к азербайджанцам в то время, когда в регионе необходимо восстановить доверие, препятствует восстановлению устойчивого мира, не уважает принципы международного права и не соблюдает свои международные обязательства.

Обращение подписали 48 НПО.