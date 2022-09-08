Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II по закону становится ее старший сын Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года.

По данными The Guardian, коронация принца должна пройти в Сент-Джеймсском дворце «настолько быстро, насколько это возможно». На государственных зданиях в Великобритании были приспущены до половины флаги, в стране был объявлен официальный траур.

Сегодня утром в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены здоровьем Елизаветы II. Врачи королевы рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. В замке Балморал, где находилась королева, собрались практически все члены королевской семьи: принц Уильям со своими дядями принцами Эндрю и Эдвардом и женой принца Эдварда Софи.

Позднее Букингемский дворец сообщил о кончине монарха.

Будучи королевой Великобритании и 15 других королевств, а также главой Содружества, состоящего из 54 стран, Елизавета II стала самым узнаваемым главой государства в мире во время необычайно долгого правления.

Елизавета II занимала монарший трон рекордный в истории страны срок, став королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года. Таким образом, он оставался наследником престола более полувека. Некоторые полагали, что престол он так и не займет, и из-за возраста отречется в пользу своего сына Уильяма, который занимал второе место в очереди на корону.

Накануне своего 70-летнего юбилея своего правления Елизавета II написала обращение, в котором поблагодарила общественность и свою семью за поддержку. Также она выразила надежду на то, что жители страны окажут такую поддержку Чарльзу, когда он сменит ее на троне. (Газета.Ру)