Новый штамм COVID-19 в Азербайджане не обнаружен

«Мутировавшие штаммы COVID-19 появляются в других странах, включая Турцию».

Об этом АПА сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев.

Он отметил, что в Турции есть британский и южноафриканский штаммы, а также третий штамм, название которого пока неизвестно: «В Азербайджане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом. Тем не менее, TƏBİB проверил изолированные образцы у некоторых пациентов, в этих анализах новый штамм обнаружен не был. Однако новый штамм может попасть в нашу страну в любой момент, это неудивительно».

По словам врача, в Азербайджане в Национальном центре гематологии и трансфузиологии проводятся анализы мутировавшего вируса: «Для этого у нас имеется достаточно оборудования. Это было организовано TƏBİB-ом в течение нескольких месяцев. Определяется геномным анализом».