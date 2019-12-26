Новый мост сотрудничества между культурными организациями Баку и Москвы

Завершился официальный визит делегации Бакинского городского главного управления по культуре в столицу Российской Федерации город Москву.

Как сообщили # в пресс-службе управления, делегация под руководством начальника Главного Управления Джалила Меликова рамках визита посетила ряд культурных организаций города Москвы и московской области и провела деловые встречи с их руководителями, для глубокого изучения деятельности культурных центров, музыкальных и художественных школ, побывала в культурном центре «Вдохновение», детской музыкальной школе имени А.К.Лядова, в Краснопресненской художественной школе и в других культурно-просветительских учреждениях.

20-го декабря состоялась встреча с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Кибовским Александром Владимировичем и заместителем министра по внешним экономическим и международным связям Шутенко Олегом Владимировичем.

На встрече отмечен высокий доверительный уровень отношений между главами наших государств, интенсивность их встреч в текущем году, а также недавний визит Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой в Москву, в рамках которого был открыт Азербайджанский павильон на ВДНХ после реконструкции. Эти отношения, характеризующиеся как стратегическое партнерство, дают большой импульс развитию культурных связей.

Были обсуждены вопросы в сфере развития культурных учреждений на территориях столичных городов. Определено очень много точек соприкосновения и видение решений текущих проблем, использование нововведений для развития жизнедеятельности этих учреждений.

Визит ознаменован также разработкой проекта документа, который по обоюдной договоренности будет подписан в Баку в январе следующего года, в рамках конференции «Баку-Москва: Диалог культур».

В документе найдут свое отражение такие вопросы, как знакомство с деятельностью и обмен опытом в организации работы в учреждениях культуры со стороны специалистов обоих городов, по результатам которых будет разработана стратегия развития, взаимодействия по организации концертов, а также дней культур в течение 2020 года, проведение ряда мастер-классов в музыкальных школах с целью повышения квалификации педагогов, ознакомление с национальной музыкой и национальными музыкальными инструментами, работа по настройке и реставрации музыкальных инструментов, ознакомление музыкально-образовательной литературой, а также изучение опыта по инновационной продукции в библиотечной сфере, осуществление совместных проектов, направленных на улучшение деятельности художественных школ и школ искусств.