В Москве на все голоса отчитались во взятии украинского города Соледара. В Киеве это опровергают и показывают, что западная часть города, его промышленная зона (промзона) находится под контролем ВСУ.

По советскому административному делению промзона относилась к поселку Соль. Железнодорожная станция до сих пор имеет такое же название. В нем расположены солевые шахты, в которых добывали известную всему миру поваренную соль.

В Украине поселок Соль относится к Соледару и с этой точки зрения город полностью российскими войсками не взят. Это не новое явление, так как в Москве и российской армии предпочитают использовать старые советские карты. К тому же в намеренной путанице вокруг взятия города есть очень большой и для многих в российской столице важный пропагандистский заряд. Он далеко выходит за рамки болтовни на федеральных каналах и затрагивает, как мы покажем ниже, сложные аппаратные игры, ставки в которых больше, чем жизнь. По крайней мере, политическая и административная.

Пока же обратим внимание на событие прямого отношения к происходящему на Донбассе не имеющего, но все-таки с ним связанного.

Речь идет об отношениях России со своим формальным союзником Казахстаном.

В течение этого года войны в Украину из этой страны было доставлено несколько партий гуманитарного груза — от продуктов и одежды до теплогенераторов. В самом начале марта 2022 года в Алматы и вовсе прошел разрешенный митинг в поддержку Украины. Как было показано в репортажах, участники очень громко называли Владимира Путина известной кричалкой украинских футбольных фанатов. Кстати, теперь она оторвалась от своего футбольного основания и превратилась в общеупотребительную кличку.

После того, как стали наноситься удары по украинской энергетической инфраструктуре власти городов и поселков стали создавать в палатках так называемые Пункти незламності (Пункты несокрушимости). В них люди, в домах которых нет света и отопления могли согреться, поесть горячую пищу, зарядить мобильные телефоны, получить некоторые распространенные лекарства и первую медицинскую помощь.

Группа казахстанских бизнесменов и волонтеров при участии казахстанской диаспоры в Украине устроила в многострадальной Буче Юрту несокрушимости. Ее отличие в том, что в ней готовили и кормили традиционными казахскими блюдами, а в остальном все аналогично.

Какая в Москве поднялась истерика. От Астаны потребовали официальных комментариев относительно неучастия властей республики в установке этой юрты.

В Казахстане ответили. Хотите комментариев — получите. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров в интервью «Радио Азаттык» сообщил, что постройка юрты, это частная инициатива. «Мы не считаем необходимым давать специальный комментарий по этому поводу, так как не видим проблем в установке этой юрты. Мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта».

В переводе с дипломатического на русский это означает вы нам не говорите, что делать, сами разберемся. В комментариях об этой ситуации едко шутят, какая тонкая натура у российских дипломатов, раз их так напрягло простое жилище без углов — символ мира. Может такой символизм особенно и разозлил Москву.

История получила продолжение. В Киеве в парке им. Шевченко установлена вторая Юрта несокрушимости. По словам участвующей в мероприятии казахской активистки, такие же юрты появятся во Львове, Одессе, Харькове и Черкассах.

По всему видно, что в Астане и других столицах вроде бы союзников России понимают, что путинская авантюра в Украине обречена на поражение и стараются любыми способами от нее дистанцироваться. В этом смысле, если не военная, то гуманитарная помощь очень подходящий повод заявить о своей позиции на будущее. И, похоже, что не очень далекого.

Сражение за Бахмут, а потом за Соледар выявило нарастание внутренней борьбы в высших эшелонах российской власти. Как военной, так и гражданской.

Начиная с лета прошлого года захват украинского города Попасная осуществила частная военная компания (ЧВК) Вагнер, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным. Далее, как их называют в российской армии, музыканты штурмовали Бахмут, безуспешно, и затем Соледар с той или иной долей успеха. Потери при этом они понесли ужасные. По некоторым подсчетам от таких штурмов музыканты потеряли от 35 до 40% своей численности.

Опираясь на такие, с позволения сказать успехи, Пригожин начал проявлять недюжинные аппаратные и политические амбиции. Он стал требовать не только признания особого статуса его ЧВК, первоочередного снабжения, но предъявлять требования смещения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прямого ставленника Путина. Это уже вмешательство в святая святых любой бюрократии — кадровую политику. Пригожин стал вмешиваться на Донбассе и тем самым посягнул на сферу заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Он курирует внутреннюю политику и оккупированные Россией территории. Тем самым Пригожин получил очень опасного аппаратного противника.

С военным руководством Пригожин тоже поссорился. Он вместе с Кадыровым требовал и добился смещения с должности генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего группировкой российских войск «Центр» в ходе вторжения в Украину. Его они считали ответственным за катастрофу в Харьковской области в сентябре прошлого года.

С подачи Пригожина его музыканты в обидных выражениях требовали от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова дополнительных поставок боеприпасов и другого снабжения.

В конце прошлого года казалось, что набиравший вес Пригожин в опоре на свою частную армию, способен оказывать существенное влияние на внутреннюю российскую политику.

Интересно, что при анализе этой ситуации многие украинские как военные эксперты, так и политологи указывали, что такая ситуация не может продолжаться долго. ЧВК Пригожина угрожает всем основам государства российского и бюрократический аппарат, так или иначе, вскоре нанесет по нему уничтожающий удар. Так и произошло.

Путин произвел важные кадровые изменения. Близкого к Пригожину командовавшего операцией в Украине генерала Сергея Суровикина понизили в должности. Командующим российскими войсками назначили начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками назначен генерал Лапин. Теперь Пригожину противостоят два генерала, от которых он очень зависим в Украине во всех отношениях. И они публичных оскорблений точно не простят.

С военной точки зрения это назначение ничего не меняет. Ничем особо выдающимся оба назначенца себя не проявили, если не сказать прямо противоположное. Если же взять внутрироссийские расклады, то меняется очень многое. Военная бюрократия взяла однозначный верх.

Назначение Герасимова с кадровой точки зрения показывает, что у Путина закончилась скамейка запасных. Он поставил на расстрельную должность самого высокого в военной иерархии генерала и дальше находится только он сам. Путин не любит таких ситуаций, предпочитая оставаться в стороне и тени. Однако в данном случае у него просто не было выхода. Это последнее повышение ставок. Если Герасимов не добьется в Украине хоть какого-то военного успеха, то призрак поражения и последующей капитуляции приобретет вполне конкретные очертания.

Второе очень важное обстоятельство. Бюрократия, особенно гражданская, очень испугалась возвышения Пригожина. Фактически в его руках достаточно большая армия, по некоторым подсчетам 50-70 тыс. человек. Он в любую минуту может ее повернуть из Донбасса на Москву. Его головорезов будет очень трудно остановить. Надежды на Росгвардию никакой.

Вот почему в ближайшее время музыкантам новое российское командование будет ставить неподъемные военные задачи с целью их последующей утилизации на Донбассе.

Судя по всему, Пригожин это прекрасно понимает. Как сообщает прокремлевский пропагандистский ресурс «ВЧК-ОГПУ», он якобы экстренно вылетел в Санкт-Петербург в надежде встретиться с российским президентом. Ему необходимо решить судьбу своей ЧВК, которую якобы заблокировали кадровые российские войска под Соледаром. По данным ресурса, Пригожин от волнений якобы даже «посерел». Там же сообщается, что после боев под Бахмутом и Соледаром вагнеровцы понесли такие колоссальные потери, что им пришлось возобновить рейды по российским тюрьмам для набора нового пушечного мяса. Однако особых успехов нет. Дураков брать билет в один конец в России все меньше. Даже в местах не столь отдаленных.

По всему выходит, что в Москве разгорается борьба между группами влияния в ожидании приближения транзита власти. Политолог Валерий Соловей говорит, что Путин обещал уйти от власти в конце прошлого года, но отложил передачу полномочий сыну секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрию. Теперь, вроде бы, речь идет о весне. Важнейшим условием начала транзита является военная победа. Хотя бы какая-то.

Если Герасимов с этим справится, в чем есть очень большие сомнения, то Путин начнет движение по примеру Нурсултана Назарбаева. Если победы не будет, то в Москве начнется bellum omnium contra omnes — война всех против всех. С известным из истории результатом.