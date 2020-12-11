Новый год без Карабаха и… Пашиняна

«Мы должны с полной ответственностью принять поражение. Мы проиграли на поле боя. Проиграли морально и психологически. По мере возможности, необходимо быстро выйти из этого положения и продвигаться вперед. В конечном итоге необходимо начать диалог с победившей стороной» — да, если верить российским источникам («Пашинян игнорирует давление оппозиции», https://www.ng.ru/cis/2020-12-09/5_8035_armenia.html) эти слова принадлежат члену фракции парламентского большинства «Мой шаг», главе парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андранику Кочаряну.

Признаться, мы в эти дни уже привыкли слышать совершенно противоположные призывы из уст армянских политиков. Вот, уже несколько дней подряд не стихают политические волнения в этой стране, оппозиция каждый день выступает с новыми заявлениями и не прекращающими ультиматумами.

В начале недели был предъявлен ультиматум Пашиняну сложить полномочия и передать власть переходному кабинету Вазгена Манукяна. Но постепенно становится ясно, что сторонники оппозиции преувеличивают ресурсы своего политического лагеря, заодно искажают реальную политическую ситуацию в стране.

Даже по мнению некоторых армянских политологов, процесс уже получил затяжной характер, а это позволяет сказать, что оппозиция не добилась своей главной цели, т.к. ей не удалось свергнуть действующего премьера Н.Пашиняна.

Мало того, кроме призывов с требованиями об отставке правительства, постепенно набирают силу и конструктивные призывы. Одни требуют, чтобы правительство немедленно приступило бы к решению вопроса по обмену военнопленных и тел погибших воинов. Другие считают, что все вопросы, особенно, демаркация границ должны решаться мирным путем. Третьи же предлагают даже начать устанавливать дипломатические отношения с Азербайджаном.

Что больше всего выделяется из общей гаммы протестов в Армении? Главным является то, что вопреки некоторым прогнозам, мы не наблюдаем нарастания антироссийских выступлений. Мало того, представители оппозиции, критикуя Пашиняна, все же отмечают, что никто не собирается отменять требования трехстороннего соглашения.

А теперешний лидер оппозиции Вазген Манукян считается политическим соратником или ставленником экс президента Роберта Кочаряна. Вдобавок, российский президент в последнее время начал открыто поддерживать Пашиняна, что должно быть сигналом и для оппозиции. Лично нам кажется, что основные «двигатели» оппозиции Саргсян и Кочарян никогда не пойдут против воли Кремля и не сделают даже шагу без его ведома.

Тут еще добавим, что Вазген Манукян является человеком из прошлого. И неслучайно, что некоторые армянские политологи и политики считают, что если приходится вернуться в прошлое, тогда первый президент Армении Левон Тер-Петросян больше всех имеет моральное право занять высокий правительственный пост, по той простой причине, что он в свое время точно предвидел теперешнюю ситуацию. Но тогда представители карабахского криминального клана вместо того, чтобы выслушать его, наоборот, свергли Левона Тер–Петросяна.

Понятно, что в такой ситуации весьма трудно делать какие-то прогнозы. Но не исключено, что Пашинян все-таки удержится на своем посту до окончания срока, потому что есть такая известная поговорка: коней на переправе не меняют.

Да, и его подпись стоит под известным трехсторонним соглашением, выполнение которого также важно для России. Тут речь идет не только о геополитических интересах Москвы, но о ее репутации, как страны-миротворца.

Как известно, Париж продолжает мутить воду, может случиться так, что и байденовская администрация начнет поддерживать его, хотя вероятность этого мала. Байден приступит к своим обязанностям во второй половине января. К этому времени Баку, Анкара и Москва уже решили существенную часть проблемы – освобождены все оккупированные районы Азербайджана.

Плюс, весь этот процесс прошел строго в рамках четырех резолюций ООН, в соответствии с мадридскими и казанскими принципами. Самое главное, под документом стоит подпись главы армянского правительства, отрицать которую не осмеливается даже самая воинственная оппозиция этой страны.

Но она продолжает каждый день сочинять новые политические лозунги. Теперь скандируют лозунг «Новый год без Пашиняна!».

Но тут есть два весьма важных момента. Во-первых, самой оппозиции придется -таки затягивать процесс и отсрочить дату свержения Пашиняна с «трона».

Во-вторых, им придется жить не только без Пашиняна, но и без Карабаха. Пора им к этому привыкать…