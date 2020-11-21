Новый глава МИД Армении принял предложение посетить Москву

Новый руководитель Министерства иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече в субботу в Ереване с российским коллегой Сергеем Лавровым принял его приглашение посетить Москву с рабочим визитом. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи в Ереване министры иностранных дел Армении и России отметили важность сохранения динамики и интенсивности диалога на различных уровнях, в том числе посредством обоюдных визитов. Айвазян принял приглашение министра иностранных дел России Лаврова совершить в ближайшее время рабочий визит в Москву», — говорится в сообщении на сайте армянского МИД.

| 2020-11-21T18:30:57+04:00 21 ноября 2020, 20:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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