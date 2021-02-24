Новые горизонты сотрудничества–эксперты региона обсудили перспективы

Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе завершен, что открывает перед странами региона новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. В частности, это касается транспортной и энергетической сфер.

Какие энергетические проекты смогут принести бюджету закавказских государств значительные поступления, каковы перспективы восстановления Южно-Кавказской железной дороги? Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан. В мероприятии участвовали эксперты из Азербайджана, России, Грузии и Армении.

Профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад Мамедов считает, что открытие коммуникаций, сотрудничество в энергетической сфере могут стать драйверами для регионального развития. То, что сейчас происходит в регионе четко вписывается в общемировые тенденции, которые складываются в течение последних лет. Речь о трендах, связанных с кризисом глобализации и актуализации вопросов, связанных с вопросами регионального сотрудничества.

«Наш регион впервые за три десятилетия получил реальную возможность для общественно-политической стабильности и налаживания социального, гуманитарного диалога, а также для устойчивого экономического развития. Мы имеем реальный исторический шанс для того чтобы построить эффективную экономическую модель управления в регионе. На мой взгляд, без углубления экономической интеграции в регионе даже Азербайджану, как стране с наиболее крупным экономическим потенциалом среди стран Южного Кавказа, выйти на достаточный внешнеторговый эквивалентный обмен с миром будет крайне сложно, а может и невозможно. Наши страны долгие годы опирались на экспорт сырья. Тренд на деглобализацию дает нашим странам возможность самим решать накопившиеся в регионе проблемы»,– подчеркнул он.

По словам эксперта, результаты должны быть позитивными. История показывает, что наши страны умеют договариваться и сотрудничать.

«Хочу напомнить, что в 30-ые годы прошлого века, когда вся мировая экономика погрузилась в страшную рецессию, наша тогда общая страна показала взрывной экономический рост, то, как можно строить промышленность, сформировать тренд на индустриализацию. Уже это,–говорит Мамедов,– дает нам основание смотреть в будущее с оптимизмом. В среднесрочной перспективе при правильном подходе мы можем в течение ближайших непростых для мировой экономики лет превратиться в регион, который находится не на обочине технологического развития, а в самом центре. Миссия экспертного сообщества должна быть направлена не на разрушение, а на созидание региональных горизонтальных связей».

Главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика.инфо Борис Марцинкевич, выступая из московской студии, отметил, что то, что будет восстановлено железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой очень важный момент.

Он напомнил, что в свое время была построена Южно-Кавказская железная дорога, которая уже давно не функционирует. Эта дорога сейчас могла бы соединить несколько государств, что изменит экономическую ситуацию в регионе, а также даст импульс реализации проектов строящихся гидроэлектростанций на реке Аракс, в частности Худаферинской ГЭС.

От Армении выступил кандидат экономических наук Ваагн Хачатрян, который считает, что Южный Кавказ должен использовать все имеющиеся транспортные возможности и стать хабом, соединяющим Север и Юг, Запад и Восток.

Была создана межправительственная комиссия Азербайджана, Армении и России, которая обсуждает имеющиеся проблемы и наверняка сможет прийти к соглашениям.

Также был затронут вопрос возможности создания единой энергетической системы между странами региона.

Грузию представлял профессор, эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе, который подчеркнул, что во время встречи 11 января в Москве грузинская сторона не была представлена. Но, тем не менее вопросы, затронутые на этой встрече, перспективы развития транспортной инфраструктуры в регионе затронули и интересы Грузии. В Грузии тогда многие задались вопросом, не будет ли сужена роль Грузии как транзитной страны при развитии инфраструктуры и разблокировании железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

«Мы должны смотреть в будущее, пропускные способности железных дорог, сухопутных путей сообщения должны быть рассчитаны не только на нынешний объем и потенциальные возможности каждой из трех стран Южного Кавказа, но и на перспективу. Со временем объем грузоперевозок возрастет и будет необходимо развивать дорожную инфраструктуру»,– сказал он.

Страны Южного Кавказа не только ближайшие соседи, но и выполняют транзитные функции, которые возрастут из-за заинтересованности других стран. По словам грузинского эксперта, Грузия, Азербайджан и Армения в период СССР рассматривались как единый закавказский экономический район. Но тогда все они были привязаны к экономике России. Сейчас доля России во внешнеторговом обороте Азербайджана всего 9%, Грузии –12%, Армении–30%. В настоящее время все три страны получили разновекторность экономических связей, и надо исходить именно из этого.

В целом, эксперты стран региона высоко оценили возможности для кооперации в транспортной и энергетической сфере, но подчеркнули, что предстоит проделать большую работу.