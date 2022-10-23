Новое правительство Италии продолжит выполнять все свои союзнические обязательства, в том числе по Украине. Об этом заявил новый министр обороны Гвидо Крозетто, передает la Repubblica.

«Позиция правительства [по отправке оружия в Украину] уже неоднократно выражалась премьер-министром Джорджей Мелони: когда ты входишь в общую семью и подписался под соглашением, ты принимаешь решение этой группы. Решения, принятые в рамках наших исторических международных альянсов, Италия будет уважать. И по этому вопросу никаких разногласий нет», — сказал Крозетто.

Более того, министр обороны Италии отметил, что «Россия хочет ослабить все страны, оказывающие поддержку Украине». (Газета.Ру)