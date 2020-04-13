Новая модель iPhone будет похожа на iPad последнего поколения

Компания Apple намерена заимствовать дизайн своих последних iPad при создании iPhone нового поколения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что четыре новые модели телефонов будут поддерживать 5G. Также для смартфонов появится два новых аксессуара.

Предполагается, что у двух преемников iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут плоские края из нержавеющей стали вместо изогнутого дисплея, как у iPad Pro, представленного в 2018 году.

Также Apple разрабатывает уменьшенную и более дешевую версию динамика HomePod. Кроме того, будут представлены Apple Tags, которые позволят пользователям отслеживать место нахождения объектов, например ключей и кошельков.(Газета.Ru)