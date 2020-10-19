Новая американская пушка сможет «обстреливать Москву»

Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву», пишет издание Popular Mechanics.

Журнал допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана».

«Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание.

О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара. (РИА Новости)