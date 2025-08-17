«Ноттингем Форест» объявил о подписании Джеймса Макэйти из «Манчестер Сити» за €35 миллионов. 22-летний англичанин подписал контракт до 2030 года.

«Я готов к новому вызову. Я очень рад присоединиться к «Ноттингему» и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в успех команды», — воодушевлённо заявил полузащитник на церемонии подписания контракта.

В прошлом сезоне Макэйти провёл 15 матчей (3 в стартовом составе) за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге и забил 3 гола. Как и Коул Палмер, звезда, воспитанный в академии «Манчестер Сити», не согласился продолжать играть на позиции вспомогательного игрока.

Поэтому, хотя «Манчестер Сити» и пытался убедить его продлить контракт, Макэйти был полон решимости уйти, чтобы получить больше игровых возможностей. (sport-express)