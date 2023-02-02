Власти Норвегии запретили намеченную на пятницу, 3 февраля акцию по сожжению Корана. Об этом сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги — Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Власти Норвегии отменили разрешение на проведение акции», — сказал турецкий министр.

Ранее в четверг сообщалось, что посол Норвегии в Анкаре Эрлинг Сконсберг был вызван в МИД Турции, где ему заявили протест из-за запланированной акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Осло. Ему также было сказано, что в Анкаре «ждут от властей Норвегии запрещения данной акции». (Анадолу)