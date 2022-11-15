Власти Норвегии заключили с Соединенными Штатами самую крупную в истории страны сделку о приобретении ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около $500 млн. Об этом сообщило во вторник Минобороны королевства.

По словам ведомства, ракеты передадут королевству до 2028 года включительно.

«Это очень важный шаг как для повышения обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества», — сказал министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Он подчеркнул, что достижение подобных договоренностей особенно важно в нынешней нестабильной ситуации в сфере безопасности.