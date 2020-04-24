Нойер хочет подписать контракт с «Баварией» минимум до 2024 года

Вратарь мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер хочет подписать новое соглашение с командой минимум до 2024 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sport1.

По информации источника, «Бавария» предложила голкиперу контракт на три года с зарплатой в €12 млн за сезон. Нойер с данным предложением не согласен и хочет подписать договор минимум на четыре года. При этом немец рассчитывает на зарплату в размере €20 млн. Текущее соглашение голкипера завершится в июне 2021 года.

Отмечается, что таким образом Нойер хочет гарантировать себе статус основного голкипера команды. В начале января «Бавария» подписала контракт с 23-летним голкипером «Шальке» Александром Нюбелем. Соглашение начнет действовать с лета 2020 года.

В сезоне-2019/20 Нойер провел 37 матчей, пропустив 38 мячей и 15 раз сыграв «на ноль». Голкиперу 34 года, он перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2011 года. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза — Кубка Германии (еще один раз — в составе «Шальке»), а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой став чемпионом мира 2014 года.

Сезон чемпионата Германии прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки «Бавария» лидировала с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя за девять туров до конца первенства.