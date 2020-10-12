Ночь в Бишкеке прошла спокойно — комендатура столицы

Обстановка в Бишкеке спокойная, ночь прошла тихо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе комендатуры столицы Киргизии.
«На утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Город Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка», — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, с 5.00 утра местного времени движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме, продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и госучреждения.
«Фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций зафиксировано и выявлено не было», — уточнили в пресс-службе.
Представитель генерального штаба сообщил РИА Новости, что ситуация на блокпостах в столице Киргизии стабильная, происшествий за минувшую ночь и в ходе текущих суток не зафиксировано.