Ночь в Бишкеке прошла спокойно — комендатура столицы

«На утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Город Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, с 5.00 утра местного времени движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме, продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и госучреждения.