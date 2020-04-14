«Ночь Гаврилова»: политическое обострение в условиях пандемии

Лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили, в разное время занимавший в администрации Михаила Саакашвили посты генерального прокурора, главы МВД и министра обороны, признан виновным в попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Окруашвили было предъявлено обвинение в «организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня». Суд оправдал его в части организации, приговор вынесен за участие в беспорядках. Тбилисский городской суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

«Естественно, мы обжалуем приговор, хотя я сомневаюсь, что это даст какой-то существенный результат до того, пока политическая ситуация в стране не изменится», — сказал журналистам его адвокат Мамука Чабашвили.

Он отметил, что его подзащитный в момент беспорядков находился в толпе людей, однако ни на кого не нападал и не оскорблял. По мнению юриста, Окруашивили просто оказался в давке, что доказывают кадры с места событий.

Окруашвили арестовали в конце июля прошлого года. Тогда суд отказал экс-министру в освобождении под залог.

Напомним, те массовые беспорядки в Тбилиси начались из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российский делегат Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера парламента Грузии.

Освобождение или изменение меры пресечения Окруашвили было частью соглашения о проведении парламентских выборов между правящей партией и оппозицией от 8 марта.

За вынесением судом вердикта Ираклию Окруашвили последовали политические оценки.

Председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Григол Вашадзе назвал приговор в отношении Ираклия Окруашвили «политически мотивированными репрессиями властей».

По его словам, «Грузинская мечта» пытается воспользоваться ситуацией, вызванной пандемией, и пытаться нарушить соглашение, достигнутое между правящей командой и оппозицией.

«Это просто так не пройдет ни со стороны оппозиции, и ни со стороны представителей тех международных организаций и руководителей посольств, которые фактически взвалили на свою репутацию согласование обеих частей соглашения (изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных). Эта пандемия закончится, и все политзаключенные должны оказаться на свободе», — сказал Григол Вашадзе.

По словам депутата от «Европейской Грузии» Элене Хоштария, «это не суд, а политическое решение». Всю ответственность за насилие в июне она возлагает на власть и заявляет, что по делу должны быть осуждены «полицейские, издававшие приказы, а не наоборот». «Это бесстыдное политическое решение», — добавила она.

Безусловно, интересно, почему именно сейчас, в условиях карантина, оказалось необходимо провести заседание и осудить на 5 лет Окруашвили? И насколько верны обвинения власти в стремлении воспользоваться эпидемией для подавления оппозиционных сил? Эти вопросы «Зеркало» адресовало известным тбилисским экспертам.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Осуждение одного из лидеров политических партий в период эпидемии за то, что он участвовал в протестах в «ночь Гаврилова» действительно воспринимается за гранью разумного. Впрочем, логика у этого всего есть. Думаю, это своеобразная метка властей оппозиции и всему обществу — мы сильны и отступать не намерены. Эпидемия пока явно работает на власть, но это только пока. Думаю, рисков в связи с эпидемией у властей гораздо больше, чем у остальной части общества. Другое дело, что и ставки власти гораздо выше. Шансов стать обычной оппозицией в случае проигрыша все меньше и меньше, и такие кейсы, как дело Окруашвили эти самые шансы сильно сокращают. Есть мнение, что власти помилуют Окруашвили и других политических заключенных в рамках договоренностей с оппозицией. Но это только мнение. Факт один, благодаря эпидемии власть получила столь необходимую паузу и пытается ею воспользоваться.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Безусловно, рейтинг власти в связи с борьбой с вирусом вырос. Еще два месяца назад вся Грузия и все международные партнеры страны обсуждали только то, что власть «Грузинской мечты» недемократична. Ждали выборов, чтобы посмотреть, сможет ли прозападная оппозиция взять верх. Сейчас же вся повестка естественно переместилась на пока что крайне эффективную работу власти по превенции распространения вируса. Всегда, когда кризис, власть набирает баллы, так как рычаги все в ее руках. Неудивительно, что с точки зрения демократии и договоренностей с дипкорпусом и оппозицией, власти сейчас решили идти ва-банк, в надежде, что их успехи по вирусу перекроют очередной срыв всех соглашений, которые они же утверждали. В октябре выборы и власть Иванишвили эти выборы хочет выиграть любой ценой. Использовать свалившийся неожиданно вирус для продления своего правления — логично с их стороны. Оппозиции стоит немедленно брать повестку в свои руки, если они хотят иметь какие-то шансы в октябре. Уверен, что «Грузинская мечта» начнет раздачу компенсаций и пособий, чтобы задобрить избирателя, оставшегося без средств к пропитанию. Сейчас людям массово не до демократии и правительство Иванишвили использует эту ситуацию в свою пользу.