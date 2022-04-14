Международное сообщество призывает Армению проявить трезвость и отказаться от требований предоставления независимости Нагорному Карабаху. В противном случае, Армения не получит международной поддержки. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая 14 апреля в парламенте страны.

Тем самым, он повторил свое заявление, сказанное днем ранее.

«Международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Карабаха. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь».

Отвечая на критику в свой адрес о том, почему он не предотвратил или не остановили войну, Пашинян заявил, что без Шуши остановить или предотвратить войну было невозможно.

«Если мы пойдем другим путем, мы сдадим Карабах, события вокруг Фаруха тому пример, будем сдавать по частям. Хватит обманывать друг друга», — сказал Пашинян.

«Карабахцы не должны покидать Карабах, они должны жить там и иметь права, свободы и статус в Карабахе», — сказал он. (Туран)