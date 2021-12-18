Несколько дней назад председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал своих европейских коллег обсудить освобождение Михеила Саакашвили с премьер-министром Грузии на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«Сегодня, во время проведения саммита «Восточного партнерства», я призываю своих европейских коллег обсудить с премьер-министром Грузии вопрос об освобождении третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который начал переговоры по соглашению об ассоциации между ЕС и Грузией», — написал Дональд Туск в Twitter.

И как ни странно, похоже, это был глас вопиющего в пустыне. Потому что Туск – бывший президент ЕС, но никто из действующих высокопоставленных чиновников Европейского Союза и никто из представителей стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» так и не поднял проблему М.Саакашвили в ходе встреч и заседаний этого саммита. Во всяком случае, в сводках СМИ из Брюсселя об этом ни слова.

Весьма удручающая картина, не так ли? Ведь это саммит в первую очередь про европейские ценности, в которых нуждаются все народы в орбите Европы, и которые удачнее всего удалось внедрить на Кавказе, конкретно в Грузии, именно тому самому М.Саакашвили, которого теперь чуть не довели до смерти и продолжают судить, оставляя в неволе, новые власти страны, которые никакими заметными реформами за 9 лет правления Грузией так и не отметились – только пользовались плодами достижений своего предшественника.

Но почему-то ни у кого из первых лиц ЕС язык не повернулся спросить у прибывшего в Брюссель премьер-министра Ираклия Гарибашвили – когда же закончится весь этот позор вокруг единственного реального президента-реформатора на постсоветском пространстве? Почему они все хором смолчали?

На эти вопросы по просьбе # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— На самом деле ничего странного в этом нет. Политика — это всегда концентрированное выражение своих интересов. Хорошо, когда интересы совпадают с идеалами, а если не совпадают, то идеалы могут и потерпеть. Так было всегда и у всех, и так скорее всего будет, по крайней мере при нашей жизни. Все разговоры о дружбе и братстве, это фон для реализации конкретных интересов конкретных стран или политических групп. Те, кто думают иначе, просто наивны.

Сегодня в интересы старой Европы просто не входит ссорится с грузинскими властями из-за Саакашвили. Исключение составляют страны Балтии и Польша, а также часть политиков из Европейской народной партии, у которых близкие отношения с Саакашвили лично. Остальные будут «дружить» с теми, кто будет у власти в Грузии. Стоит ли их за это осуждать? Вряд ли. Повторюсь, это правило в котором практически нет исключений. Просто так устроен мир.

Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Если все это так, и не было никаких закулисных переговоров по поводу Саакашвили, а скорее всего их и не было, то картина более чем удручающая. Никогда не думал, что Грузия уподобится России. Но, если Россия обязана Навальному тем, что он один был всей оппозицией в стране, то Саакашвили сделал для Грузии несоизмеримо больше. Он был лидером оппозиции и лидером реформ. Он вывел страну из невероятного коллапса, в котором она оказалась в последние годы правления Шеварднадзе, и превратил ее в современное государство, дав людям, особенно молодым, надежду на будущее. Он не был без греха, но те, кто пришел ему на смену, гораздо хуже. Тот вялотекущий откат от демократии, который продолжается все годы после Саакашвили, ведет Грузию в тупик, чтобы не сказать, в пропасть. Свертывается сотрудничество с западными странами, усиливается отказ от европейских ценностей, главной целью правящей элиты становится сохранение собственной власти в стране посредством контроля над СМИ и судебной системой.

Собственно, для того, чтобы привлечь внимание к этим проблемам, Саакашвили и вернулся домой. То, что происходит сейчас, является расправой над политическим лидером, которому страна должна ставить памятники. Может быть, и ставила бы, если бы он не был живым и неудобным для власти. Позорно повела себя в этой ситуации президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что никогда не помилует Саакашвили.

В октябре 2021 года десятки политических фигур Европы, включая бывшего президента Украины Виктора Ющенко и бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса, обратились к руководству ЕС с просьбой содействовать освобождению Саакашвили. Но что именно надо сделать и как, в письме не было сказано. В создавшейся ситуации активнее могла бы быть и Украина, чьим гражданином является Саакашвили.

Хорошо, что Дональд Туск поднял этот вопрос, и я надеюсь, что он продолжит привлекать внимание к судьбе Саакашвили. То, что происходит сейчас, не назовешь иначе как медленным убийством. И я удивлен, что народ Грузии с этим мирится.