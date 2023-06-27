Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время рейда наёмников на Москву. Свои заявления он сделал на встрече с руководством правоохранительных и военных структур.

Лукашенко заявил, что отдал приказ привести армию в полную боевую готовность после начала в России вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер».

Из его слов следует, что он признал, что ситуация в России вышла из-под контроля. «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосётся, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – цитирует слова Лукашенко освещающий его работу телеграм-канал «Пул Первого». Что за два человека, которые воевали на фронте, он не уточнил.

Лукашенко также заявил об угрозе глобального конфликта, попытках «взорвать регион» и расширении НАТО. По его мнению, на Западе могли воспользоваться «смутой», которая началась бы из-за мятежа. (svoboda.org)