Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для всех категорией населения. Об этом сообщило издание NL Times.

Когда и при каких условиях использование вакцины будет возобновлено, не уточняется. Решение было принято после того, как у некоторых пациентов, получивших препарат AstraZeneca, были найдены тромбы.

До этого власти Нидерландов запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca населения старше 60 лет. В стране коронавирусом заразились 1 308 774 человека, умерли 16 733 пациента.